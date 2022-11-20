Товар в корзине. Перейти
Стул «Apriori S» - фото 1Стул «Apriori S» - фото 2Стул «Apriori S» - фото 3

Стул «Apriori S»

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул «Apriori S», бежевый
Стул «Apriori S», бежевый
Следующий Стул барный «Apriori S»
Стул «Apriori S», бежевый

Характеристики товара

Описание

Комфортный при посадке стул Априори S, выполненный в цвете венге с бледно-розовой обивкой практически выполняет функцию мини-кресла. Изогнутые подлокотники настолько удобны, что позволяют провести на этом стуле много часов.
Материал каркаса натуральное дерево (береза)
тонировка (венге)
Материал сиденье полиуретан высокой плотности
обивка ткань softness java
Изящная форма авторского стула проявляется в плавных линиях каркаса модели, придавая ему визуальную легкость, но сохраняя при этом устойчивость и долговечность в использовании. Комфорт и удобство дизайнерского стула «Apriori S» — отдельная история

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал каркасабереза
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

С этим товаром покупают
Чехол 01 белыйНастоящее фото товара Чехол 01 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от41037
650 ₽
96Хит

Чехол 01 белый

В наличии 463 шт.
Чехол 02Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
7

Чехол 02

Чехол 46Настоящее фото товара Чехол 46, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46

Чехол 06Настоящее фото товара Чехол 06, произведённого компанией ChiedoCover
от750
5

Чехол 06

Чехол 05Настоящее фото товара Чехол 05, произведённого компанией ChiedoCover
от850
10

Чехол 05

Настоящее фото товара Чехол 37 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от750
11

Чехол 37 из плотного спандекса

Чехол 02 бархатНастоящее фото товара Чехол 02 бархат, произведённого компанией ChiedoCover
от990
7

Чехол 02 бархат

Другие товары из разделадеревянные стулья с подлокотниками
Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожаНастоящее фото товара Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99024
32 490 ₽
8

Стул Вольтер с подлокотниками, венге, экокожа

Стул-кресло Венское Классик, без подушкиНастоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
15

Стул-кресло Венское Классик, без подушки

Стул-кресло ВенскоеНастоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
7

Стул-кресло Венское