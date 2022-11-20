Характеристики товара
Описание
Интерьерный дизайнерский стул Хамден
Материал сиденья: Пластик PP
Материал каркаса: Дерево Бук
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 6
Вес стандартной упаковки, кг.: 26.3
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.190
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки320 мм
- Ширина430 мм
- Глубина460 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки26.30 кг