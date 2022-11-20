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Стул Хамден кухонный, белый

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Характеристики товара

Описание

Интерьерный дизайнерский стул Хамден

Материал сиденья: Пластик PP

Материал каркаса: Дерево Бук

Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года

Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, расчетная нагрузка до 120 кг

Техническая информация для оптовых клиентов

Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 6

Вес стандартной упаковки, кг.: 26.3

Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.190

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки320 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина460 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасабук
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки26.30 кг
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