Характеристики товара
Описание
Вращающийся стул Слинг с металлическими ножками. Обивка выполнена из шенилла, ткань славится долговечностью и бархатистой структурой. Удобная поддерживающая спинка с подлокотниками для комфортного отдыха. Функция вращения сиденья позволяет повернуться на 360 градусов. Лаконичный дизайн подойдёт для любого интерьера.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья485 мм
- Ширина535 мм
- Глубина560 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья445 мм
- Вес7.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Объём упаковки0.27 м3
- Вес упаковки16.50 кг