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Настоящее фото товара Кресло Тулип, черное/зеленая подушка, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Тулип, черное/зеленая подушка
39 оценок
4 990
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Кресло Тулип, черное/зеленая подушка - фото 1Кресло Тулип, черное/зеленая подушка - фото 2Кресло Тулип, черное/зеленая подушка - фото 3Кресло Тулип, черное/зеленая подушка - фото 4

Кресло Тулип, черное/зеленая подушка

Артикул: CH-023-002
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса полипропилен, сиденье из полиуретана ( ПУ ). Материал ножек: дерево. Наличие войлочных подпятников, предохраняющих от царапания пола.



Размер упаковки: 65*41*64 см.



Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Высота спинки330 мм
  • Вес6,4 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветзеленый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки6.40 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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