Характеристики товара
Описание
Материал каркаса полипропилен, сиденье из полиуретана ( ПУ ). Материал ножек: дерево. Наличие войлочных подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Размер упаковки: 65*41*64 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина430 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота спинки330 мм
- Вес6,4 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветзеленый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки410 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Вес упаковки6.40 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет