Характеристики товара
Описание
Стильное компьютерное кресло Остин гармонично впишется в офисную и домашнюю обстановку. Обивка из износостойкого велюра, мягкого и с приятной фактурой материала, легко чистится и не боится когтистых лап. Широкое сиденье с анатомической формой обеспечит удобство пользователю, а декоративная горизонтальная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин. Пластиковая крестовина оснащена бесшумными прорезиненными роликами, которые не оставляют царапин на поверхности напольного покрытия. У кресла Остин максимально допустимая нагрузка до 120 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 7,810
Объем: 0,190
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина615 мм
- Высота795 мм
- Вес7.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасапластик
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки7.81 кг