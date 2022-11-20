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Кресло компьютерное Остин NEW велюр серый

Артикул: CH-050-060
7 оценок
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Кресло компьютерное Остин NEW велюр зелёный

Характеристики товара

Описание

Стильное компьютерное кресло Остин гармонично впишется в офисную и домашнюю обстановку. Обивка из износостойкого велюра, мягкого и с приятной фактурой материала, легко чистится и не боится когтистых лап. Широкое сиденье с анатомической формой обеспечит удобство пользователю, а декоративная горизонтальная стяжка придает объем и защищает от образования вмятин. Пластиковая крестовина оснащена бесшумными прорезиненными роликами, которые не оставляют царапин на поверхности напольного покрытия. У кресла Остин максимально допустимая нагрузка до 120 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 65*56*48
Вес брутто: 7,810
Объем: 0,190

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота795 мм
  • Вес7.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки7.81 кг

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