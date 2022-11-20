Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Модульная лаунж-зона Глория
Лаунж-зона Гранада
Лаунж-зона Эстелья, четырехместная
Лаунж-зона Эстелья, пятиместная
Модульная лаунж-зона Барселона
Стул Диамант пластиковый, черный
Стул Диамант пластиковый, белый
Стул Диамант пластиковый, жемчужный
Стул Диамант пластиковый, серебрянный
Кресло Альберто, белое, подушка коричневая
Стул садовый Сандино, шезлонг
Кресло шезлонг Мартин, дерево
Стул складной Тунга, без отделки
Стул складной Тунга, орех
Качели Эстер
Комод BeFree BP-8024
Комод BeFree BP-8025
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