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Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый - фото 1Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый - фото 2Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый - фото 3

Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

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