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Стол пластиковый Istanbul

Артикул: CH-067-360
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии благодаря специальному порошковому покрытию. Устойчивость к ультрафиолету и атмосферным осадкам, способность выдерживать минусовую температуру до 20 градусов. Стол может быть разобран. Модель подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Диаметр1050 мм
  • Вес16 кг
  • Материалпластик, сталь
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1070 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки1070 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки17 кг

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