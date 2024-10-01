Характеристики товара
Описание
Металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии благодаря специальному порошковому покрытию. Устойчивость к ультрафиолету и атмосферным осадкам, способность выдерживать минусовую температуру до 20 градусов. Стол может быть разобран. Модель подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Диаметр1050 мм
- Вес16 кг
- Материалпластик, сталь
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1070 мм
- Высота упаковки140 мм
- Глубина упаковки1070 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки17 кг