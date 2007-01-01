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Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Подушка к стулу Лугано черная экокожа
31 оценка
6 190
Товар в корзине. Перейти
Подушка к стулу Лугано черная экокожа - фото 1Подушка к стулу Лугано черная экокожа - фото 2Подушка к стулу Лугано черная экокожа - фото 3Подушка к стулу Лугано черная экокожа - фото 4

Подушка к стулу Лугано черная экокожа

Артикул: CH-034-589
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0.45 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки. Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0.45 кг
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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