Характеристики товара
Описание
Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
Основные характеристики
- Материалвелюр
- Цветзеленый
Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
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