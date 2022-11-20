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Чехол Е07 на стул Eames, оливковый - фото 1Чехол Е07 на стул Eames, оливковый - фото 2Чехол Е07 на стул Eames, оливковый - фото 3Чехол Е07 на стул Eames, оливковый - фото 4

Чехол Е07 на стул Eames, оливковый

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Чехол Е07 на стул Eames, синий

Характеристики товара

Описание

Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки

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Основные характеристики

  • Материалвелюр
  • Цветзеленый
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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