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Настоящее фото товара Стул ANT белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул ANT белый
26 оценок
8 89047
16 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул ANT белый - фото 1Стул ANT белый - фото 2Стул ANT белый - фото 3Стул ANT белый - фото 4Стул ANT белый - фото 5
Распродажа

Стул ANT белый

Артикул: CH-026-000
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина485 мм
  • Глубина425 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья445 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная и легкая модель стула Ант подойдет как для дома, так и для кафе или ресторана.

Сиденье стула выполнено из пластика, спинка декорирована цветным элементом из экокожи. Ножки металлические.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина425 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый, белый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки455 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики460
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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