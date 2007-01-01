Характеристики товара
Описание
Стильная и легкая модель стула Ант подойдет как для дома, так и для кафе или ресторана.
Сиденье стула выполнено из пластика, спинка декорирована цветным элементом из экокожи. Ножки металлические.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина485 мм
- Глубина425 мм
- Высота775 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Вес5.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкоричневый, белый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки450 мм
- Глубина упаковки455 мм
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики460
- Изделия стопируютсяНет