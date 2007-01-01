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          Стулья с перфорацией

          от 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией, произведённого компанией ChiedoCover
          2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул с перфорацией
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный синий, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул с перфорацией S-образный синий
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул с перфорацией S-образный белый
          Настоящее фото товара Стул с перфорацией S-образный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 860 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул с перфорацией S-образный черный
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 2х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          5 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 2х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 3х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 3х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          7 180 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция перфорированная 3х местная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, сварная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция перфорированная 4х местная, сварная
          Настоящее фото товара Секция перфорированная 4х местная, произведённого компанией ChiedoCover
          9 150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция перфорированная 4х местная
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, белое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое Air XL, белое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло пластиковое Air XL, оранжевое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое Air XL, зеленое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, черное, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Air XL, черное
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, серое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло пластиковое Air XL, серое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Air XL, бежевое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, красное, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло пластиковое Air XL, красное
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Air XL, желтое
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул пластиковый Air, зеленый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул пластиковый Air, белый
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул пластиковый Air, оранжевый
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул пластиковый Air, черный
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул пластиковый Air, серый
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул пластиковый Air, бежевый
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул пластиковый Air, красный
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул пластиковый Air, желтый
          Настоящее фото товара Барный стул Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
          5 390 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стул Севилья
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Пальма-1, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло пластиковое Пальма-1
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Кресло пластиковое Далгория 3, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло пластиковое Далгория 3
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Летнее 4, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло пластиковое Летнее 4
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Премиум 1, произведённого компанией ChiedoCover
          1 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое Премиум 1
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Премиум 1 лессир, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло пластиковое Премиум 1 лессир
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Комфорт 5, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло пластиковое Комфорт 5
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Престиж 2, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло пластиковое Престиж 2
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Оливия, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло пластиковое Оливия
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Классик, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Классик
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Плетенка, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое Плетенка
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ажур, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое Ажур
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое Элегант
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Ротанг
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское, произведённого компанией ChiedoCover
          290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое детское
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Кресло пластиковое белое, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое белое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло пластиковое зеленое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое красное, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло пластиковое красное
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое синее, произведённого компанией ChiedoCover
          590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое синее
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Малахит, темно-зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое Малахит, темно-зеленое
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Летний день, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Кресло пластиковое Летний день, бежевый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Флоренция, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Кресло пластиковое Флоренция, темно-зеленый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Винтаж, белое, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло пластиковое Винтаж, белое

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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