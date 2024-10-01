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Стул пластиковый Antalya, темно-серый

Артикул: CH-067-364
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Сертифицирован CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4,5 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки2270 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки1.01 м3
  • Вес упаковки95 кг

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