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Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный - фото 1Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный - фото 2Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный - фото 3

Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный

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Характеристики товара

Описание

Барный пластиковый прозрачный табурет Fox изготовлен из прозрачного поликарбоната.

Пластиковые прозрачные барные табуреты серии Fox станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, барные табуреты из пластика Fox можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.
Информация по уходу: прозрачные табуреты можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Количество в упаковке: 2 шт.
Размер упаковки: 390х390х1150 мм.
Объем упаковки: 0.175 м³.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Вес3.25 кг
  • Материалпластик
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияТурция

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