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Кресло кожаное "делмар"оранжевое

Артикул: CH-052-128
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Делмар» - роскошный представитель стиля неоклассика.Произведено оно в Индии из лицевой кожи буйвола. Это значит, что для него использовался верхний элитный спил кожи.Кожа окрашена проникающими анилиновыми красителями. Они не забивают поры и кожа «дышит». На таком диване комфортно отдыхать в любой сезон.Для этого кресла применяется технология градиентного окрашивания. Это придает кожаной обивке насыщенный, глубокий цвет.Каркас и ножки кресла выполнены из тропической акации. Эта древесина относится к твердым породам и поэтому можно с уверенностью сказать, что кресло выдержит большие нагрузки и прослужит не один десяток лет.Делмар - невероятно комфортен! Поддерживающие тело подушечки помогают занять удобную позу и расслабиться после тяжелого рабочего дня. Кроме того, модель функциональна; подушка сиденья снимается, облегчая уход за изделием.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1000 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Вес46 кг
  • Материалкожа
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияИндия

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