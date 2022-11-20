Характеристики товара
Описание
Кресло «Делмар» - роскошный представитель стиля неоклассика.Произведено оно в Индии из лицевой кожи буйвола. Это значит, что для него использовался верхний элитный спил кожи.Кожа окрашена проникающими анилиновыми красителями. Они не забивают поры и кожа «дышит». На таком диване комфортно отдыхать в любой сезон.Для этого кресла применяется технология градиентного окрашивания. Это придает кожаной обивке насыщенный, глубокий цвет.Каркас и ножки кресла выполнены из тропической акации. Эта древесина относится к твердым породам и поэтому можно с уверенностью сказать, что кресло выдержит большие нагрузки и прослужит не один десяток лет.Делмар - невероятно комфортен! Поддерживающие тело подушечки помогают занять удобную позу и расслабиться после тяжелого рабочего дня. Кроме того, модель функциональна; подушка сиденья снимается, облегчая уход за изделием.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина750 мм
- Высота1000 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Вес46 кг
- Материалкожа
- Материал ножекмассив бука
- Цветбордовый
- Страна изготовленияИндия