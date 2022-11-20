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Кресло кожаное "бернард" бордовое

Артикул: CH-052-126
11 оценок
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Кресло кожаное "розери" черное

Характеристики товара

Описание

Кресло «Бернард» - роскошное большое каминное кресло: высокая спинка, закрывающие от сквозняков «уши» и неимоверный комфорт, который дарит эргономическая, закругленная форма. Особое ощущение уюта и защищенности возникает в креслах такого дизайна.Кресло изготовлено из натуральной кожи буйвола. Причем для обивки используются элитная лицевая кожа. Такой коже свойственны мелкие прижизненные пороки животного: шрамы, укусы насекомых, мелкие потертости. Они не являются дефектами, это признаки элитарного природного материала.Кожа окрашена проникающими органическими красителями. Они не забивают поры, кожа «дышит», создавая удивительные тактильные ощущения.Технология градиентного окрашивания создает глубокий, насыщенный цвет.Каркас и ножки кресла изготовлены из тропической акации. Эта древесина относится к твердым породам и поэтому можно с уверенностью сказать, что кресло выдержит большие нагрузки и прослужит не один десяток лет.Кресло имеет съемную подушку сиденья, что облегчает уход за ним.

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Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья530 мм
  • Вес40 кг
  • Материалкожа
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветбордовый
  • Страна изготовленияИндия

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