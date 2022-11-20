Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина3000 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул-кресло Венское Классик
Диван Джованни 3-х местный
Диван трехместный под ротанг LUX 3
Диван трехместный под ротанг LIFE 3
Диван двухместный под ротанг SOFT 2
Банкетка Берди
Пуф Бычок, черный, с коробом и крышкой
Подстолье ER 3069