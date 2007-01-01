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Настоящее фото товара Стул Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лофт-6
72 оценки
4 490
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Лофт-6 производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Стул Лофт-6 производства ChiedoCover
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МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Лофт-6

Артикул: CH-001-764
72 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота850 мм
  • Толщина18 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Лофт-6: стиль, прочность и комфорт для вашего заведения

Современный, лаконичный и надежный — стул Лофт-6 создан для ресторанов, баров и кофеен, где важны эстетика, удобство и долговечность. Его индустриальный дизайн с теплым деревом и строгим металлом легко впишется в интерьер в стиле лофт, сканди или минимализм, а продуманная конструкция обеспечит гостям комфорт даже при интенсивной эксплуатации.

Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — усиленный металлический каркас с диагональными перекладинами гарантирует устойчивость и выдерживает высокие нагрузки.
✔ Комфорт и эргономика — сиденье и спинка из натурального дерева с гладкой фактурой приятны для длительного сидения, а правильные пропорции снижают усталость.
✔ Универсальный дизайн — сочетание светлого дерева и матового черного металла делает стул нейтральным элементом, который подчеркивает стиль заведения, не перегружая пространство.

Лофт-6 — это не просто мебель, а часть атмосферы, которая создает у гостей ощущение комфорта и стиля. Выбирайте надежность и дизайн для своего бизнеса!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота850 мм
  • Толщина18 мм
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стул Лофт-6 - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Лофт-6 - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Лофт-6 - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Лофт-6 - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Лофт-6 - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Лофт-6 - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Лофт-6 - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Лофт-6 - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Лофт-6 - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Лофт-6 - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стул Лофт-6 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стул Лофт-6 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стул Лофт-6 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стул Лофт-6 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стул Лофт-6 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стул Лофт-6 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стул Лофт-6 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стул Лофт-6 - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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