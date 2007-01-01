Характеристики товара
Описание
Стул Лофт-6: стиль, прочность и комфорт для вашего заведения
Современный, лаконичный и надежный — стул Лофт-6 создан для ресторанов, баров и кофеен, где важны эстетика, удобство и долговечность. Его индустриальный дизайн с теплым деревом и строгим металлом легко впишется в интерьер в стиле лофт, сканди или минимализм, а продуманная конструкция обеспечит гостям комфорт даже при интенсивной эксплуатации.
Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — усиленный металлический каркас с диагональными перекладинами гарантирует устойчивость и выдерживает высокие нагрузки.
✔ Комфорт и эргономика — сиденье и спинка из натурального дерева с гладкой фактурой приятны для длительного сидения, а правильные пропорции снижают усталость.
✔ Универсальный дизайн — сочетание светлого дерева и матового черного металла делает стул нейтральным элементом, который подчеркивает стиль заведения, не перегружая пространство.
Лофт-6 — это не просто мебель, а часть атмосферы, которая создает у гостей ощущение комфорта и стиля. Выбирайте надежность и дизайн для своего бизнеса!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота850 мм
- Толщина18 мм
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет