Характеристики товара
Описание
«Коломбо» - компактное кресло в английском стиле.Кресло изготовлено из лицевой кожи буйвола элитного качества.Окрашено проникающими органическими красителями, что позволяет коже «дышать», создавая невероятное ощущение комфорта.Каркас и ножки изготовлены из твердой древесины акации.Кресло имеет съемную подушку сиденья, что облегчает уход за ним.Обратная сторона подушки оббита шерстяным гобеленом с этническим рисунком. Благодаря этой детали можно легко менять стиль интерьера, добавляя красок и радости в помещение.Каждая деталь выполнена с огромным мастерством и любовью. Вероятно поэтому кресло создает особую, благоприятную атмосферу в помещении, наполняя его теплом и уютом.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина600 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Вес37 кг
- Материалкожа
- Материал ножекмассив бука
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияИндия