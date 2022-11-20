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Кресло кожаное "коломбо" коричневое

Артикул: CH-052-133
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

«Коломбо» - компактное кресло в английском стиле.Кресло изготовлено из лицевой кожи буйвола элитного качества.Окрашено проникающими органическими красителями, что позволяет коже «дышать», создавая невероятное ощущение комфорта.Каркас и ножки изготовлены из твердой древесины акации.Кресло имеет съемную подушку сиденья, что облегчает уход за ним.Обратная сторона подушки оббита шерстяным гобеленом с этническим рисунком. Благодаря этой детали можно легко менять стиль интерьера, добавляя красок и радости в помещение.Каждая деталь выполнена с огромным мастерством и любовью. Вероятно поэтому кресло создает особую, благоприятную атмосферу в помещении, наполняя его теплом и уютом.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Вес37 кг
  • Материалкожа
  • Материал ножекмассив бука
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИндия

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