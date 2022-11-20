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Барный стол Уэмбли

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Барный стол Хайткросс
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Барный стол Хайткросс

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1030 мм
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость, руб
2000 500 1030 18 массив сосны 25 16590
1800 500 1030 18 массив сосны 23 15290
1650 500 1030 18 массив сосны 21 13490
1500 450 1030 18 массив сосны 19 12290
1330 410 1030 18 массив сосны 16 11190
1100 300 1030 18 массив сосны 13 7890

Варианты столешницы

Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Барный стол Уэмбли, столешница ЛДСП 32мм, Фальшборт Бетон Чикаго Светло-серый F1 86 ST9
Барный стол Уэмбли, столешница ЛДСП 32мм, Фальшборт Бетон Чикаго Светло-серый F1 86 ST9Барный стол Уэмбли, столешница ЛДСП 32мм, Фальшборт Бетон Чикаго Светло-серый F1 86 ST9Барный стол Уэмбли, столешница ЛДСП 32мм, Фальшборт Бетон Чикаго Светло-серый F1 86 ST9Барный стол Уэмбли, столешница ЛДСП 32мм, Фальшборт Бетон Чикаго Светло-серый F1 86 ST9
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