Характеристики товара
Описание
Барный стол Уэмбли – индустриальный шик для современных заведений.
В мире премиального гостеприимства, где важна каждая деталь, барный стол Уэмбли становится стильным акцентом, сочетающим эстетику и функциональность. Этот стол с характерными опорами создан для баров, кафе, лаунж-зон и ресторанов.
Усиленная конструкция с диагональными перекладинами гарантирует исключительную устойчивость. Премиальные материалы: массив дерева и прочный металл с антикоррозийным покрытием.
Эргономичная высота идеальна для барных зон и стоек ресепшн. Многофункциональность – подходит как для сервировки, так и для зонирования пространства.
Профессиональная сборка с продуманными соединениями. Устойчивость к нагрузкам подтверждена интенсивной эксплуатацией.
Барный стол Уэмбли – это инвестиция в имидж вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина450 мм
- Высота1030 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет