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Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стол Уэмбли
43 оценки
7 890
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Реальное изображение товара 6 Барный стол Уэмбли производства ChiedoCover
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Хит

Барный стол Уэмбли

Артикул: CH-004-572
43 оценкиХит продаж
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1030 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стол Уэмбли – индустриальный шик для современных заведений.

В мире премиального гостеприимства, где важна каждая деталь, барный стол Уэмбли становится стильным акцентом, сочетающим эстетику и функциональность. Этот стол с характерными опорами создан для баров, кафе, лаунж-зон и ресторанов.

Усиленная конструкция с диагональными перекладинами гарантирует исключительную устойчивость. Премиальные материалы: массив дерева и прочный металл с антикоррозийным покрытием.

Эргономичная высота идеальна для барных зон и стоек ресепшн. Многофункциональность – подходит как для сервировки, так и для зонирования пространства.

Профессиональная сборка с продуманными соединениями. Устойчивость к нагрузкам подтверждена интенсивной эксплуатацией.

Барный стол Уэмбли – это инвестиция в имидж вашего заведения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота1030 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты столешницыСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Барный стол Уэмбли - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете ШампаньШампань
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете БронзаБронза
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете ТитанТитан
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете БелыйБелый
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете СереброСеребро
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Барный стол Уэмбли - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Белый Белый
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете КунгурКунгур
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Барный стол Уэмбли - столешница в цвете БелыйБелый
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете СерыйСерый
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете БукБук
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете ОрехОрех
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете ВенгеВенге
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Барный стол Уэмбли - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан

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