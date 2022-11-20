Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1030 мм
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Длина, мм
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость, руб
|2000
|500
|1030
|18
|массив сосны
|25
|16590
|1800
|500
|1030
|18
|массив сосны
|23
|15290
|1650
|500
|1030
|18
|массив сосны
|21
|13490
|1500
|450
|1030
|18
|массив сосны
|19
|12290
|1330
|410
|1030
|18
|массив сосны
|16
|11190
|1100
|300
|1030
|18
|массив сосны
|13
|7890
Стол Лофт-3
Стул Лофт-1
Стул Лофт-11 с подлокотниками
Стул Лофт-12 барный
Стул Лофт-12 Н барный
Стул Лофт-12 М барный
Стол Лофт 13
Диван лофт Стоун Мини
Стеллаж Лофт 30, разборный
Скамейка Танго