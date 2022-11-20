Характеристики товара
Описание
Ara - это стул из литого полипропилена, усиленного стекловолокном. Материал экологичен и подлежит вторичной переработке, продукция соответствует европейским нормам. Стул Ara отмечен сертификатами "Greenguard" и "CATAS."
Стулья можно вставлять друг в друга, они могут использоваться как в помещениях, так и на открытых пространствах.
Возможность штабелирования: по 8 шт.
Конструкция спинки в верхней части образует большую ручку, за которую можно поднимать и передвигать стул, и которая придает ему особый колорит.
Благодаря изящной форме ножек стул кажется легким и элегантным, являясь при этом прочным и не поддающимся деформации.
Пластик имеет защиту от UV лучей: не выгорает и не нагревается на солнце.
Габариты:
Размеры: 595х560х830 мм.
Высота сиденья: 460 мм.
Высота подлокотников: 660 мм.
Объем упаковки: 0.47 куб.м.
Вес: 4.8 кг.
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина595 мм
- Глубина560 мм
- Материалпластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия