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Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый
41 оценка
2 590
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Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый - фото 1Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый - фото 2

Транспортировочный чехол на 5 стульев, коричневый

Артикул: CH-003-219
41 оценка
Основные характеристики
  • Материалткань
  • ДетскоеНет
  • Вид чехлатранспортировочные, для стульев Кьявари
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Транспортировочный чехол на 5 стульев, синий от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Транспортировочный чехол — это наилучшее решение для логистики, которое гарантирует, что Ваша мебель приедет в точку Б в том же состоянии, в котором она была в точке А.

Преимущества:

Влагонепроницаемость: ткань Оксфорд с плотным плетением и полиуретановым покрытием гарантирует, что мебель не намокнет даже при длительном косом дожде или при транспортировке в сыром фургоне. Влага просто скатывается с поверхности, не проникая внутрь.

Термостойкость: материал не плавится на солнце и не трескается на морозе. Это спасает мебель от выгорания. Можно хранить мебель в неотапливаемых складах или на открытых балконах. Ткань дышит, предотвращая скопление конденсата внутри. Это исключает появление плесени и грибка во время долгосрочного хранения.

Износостойкость: в отличие от дешевого полиэтилена, Оксфорд обладает вязкой структурой. При случайном зацеплении за острый угол ткань растягивается, а не рвется, локализуя повреждение.

+15% к цене при пошиве по размерам заказчика

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалткань
  • ДетскоеНет
  • Вид чехлатранспортировочные, для стульев Кьявари
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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