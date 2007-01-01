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Настоящее фото товара Чехол на табурет уплотненный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол на табурет уплотненный, серый
35 оценок
690
Товар в корзине. Перейти
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Чехол на табурет уплотненный, серый

Артикул: CH-033-956
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес0,09 кг
  • Материалвелюр
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Съемный уплотненный чехол на табурет торговой марки CHIEDOCOVER - современный предмет декора для дома. Чехлы на стулья с круглым сидением идеально дополнят интерьер кухни, гостиной или спальни и даже веранду загородного дома. Чехлы на сиденья стульев - незаменимый элемент домашнего текстиля, добавит уюта вашему дому и освежит интерьер. Съемный чехол на табурет на резинке подойдет не только для табуретов, но и для стульев с круглым сиденьем.

Микровелюр - прочная мебельная ворсовая ткань высшего качества допускает стирку в деликатном режиме и проста в уходе, не деформируется, воздухопроницаема, не скользит, не выцветает, не просвечивает. Высокая плотность материала позволяет скрыть недостатки табурета: зацепки от коготков домашних животных, механические повреждения сиденья, бытовые пятна и потертости. Фиксация на сидение стула происходит за счет резинки вшитой по краю чехла, что позволит быстро зафиксировать чехол на табурет.

Рекомендации по уходу: стирка при температуре 30 градусов с жидкими моющими средствами, отжим до 800 оборотов, после стирки чехол просушить. Запрещены отбеливание, машинная сушка, глажка. Может быть использована как: подушка на стул, сидушка на стул или табурет, чехол на сиденье табурета, чехол на детский стул табурет, чехол на кухонный стул табурет, подстилка на стул табурет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес0,09 кг
  • Материалвелюр
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля табуретов
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки30 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.09 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по замерам
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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