Товар в корзине. Перейти
Чехол на табурет уплотненный, серый - фото 1Чехол на табурет уплотненный, серый - фото 2Чехол на табурет уплотненный, серый - фото 3Чехол на табурет уплотненный, серый - фото 4Чехол на табурет уплотненный, серый - фото 5Чехол на табурет уплотненный, серый - фото 6

Чехол на табурет уплотненный, серый

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Чехол на табурет уплотненный, бежевый
Чехол на табурет уплотненный, бежевый
Следующий Чехол на табурет уплотненный, коричневый
Чехол на табурет уплотненный, бежевый

Характеристики товара

Описание

Съемный уплотненный чехол на табурет торговой марки CHIEDOCOVER - современный предмет декора для дома. Чехлы на стулья с круглым сидением идеально дополнят интерьер кухни, гостиной или спальни и даже веранду загородного дома. Чехлы на сиденья стульев - незаменимый элемент домашнего текстиля, добавит уюта вашему дому и освежит интерьер. Съемный чехол на табурет на резинке подойдет не только для табуретов, но и для стульев с круглым сиденьем. Диаметр расправленного полотна - 45 см. Подойдет для стульев с круглым сидением диаметром от 35 до 42 см, в зависимости от высоты сиденья. Микровелюр - прочная мебельная ворсовая ткань высшего качества допускает стирку в деликатном режиме и проста в уходе, не деформируется, воздухопроницаема, не скользит, не выцветает, не просвечивает. Высокая плотность материала позволяет скрыть недостатки табурета: зацепки от коготков домашних животных, механические повреждения сиденья, бытовые пятна и потертости. Фиксация на сидение стула происходит за счет резинки вшитой по краю чехла, что позволит быстро зафиксировать чехол на табурет. Рекомендации по уходу: стирка при температуре 30 градусов с жидкими моющими средствами, отжим до 800 оборотов, после стирки чехол просушить. Запрещены отбеливание, машинная сушка, глажка. Может быть использована как: подушка на стул, сидушка на стул или табурет, чехол на сиденье табурета, чехол на детский стул табурет, чехол на кухонный стул табурет, подстилка на стул табурет. Материал: полиэстер – 100%

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес0,09 кг
  • Материалвелюр
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки30 мм
  • Глубина упаковки180 мм
  • Вес упаковки0.09 кг
Сошьём чехол на стул на заказ

Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
С этим товаром покупают
Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
7

Секция стульев Хит - коричневый, ромб коричневый

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмальНастоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99012
11 290 ₽
86Хит

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

Настоящее фото товара Кресло Сердур, произведённого компанией ChiedoCover
от41 790
Оптовая цена
12

Кресло Сердур

Шкаф для одежды CL-1-400Настоящее фото товара Шкаф для одежды CL-1-400, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
5

Шкаф для одежды CL-1-400

Настоящее фото товара Стол квадратный журнальный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена
6

Стол квадратный журнальный

Прихожая Берген 5Настоящее фото товара Прихожая Берген 5, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена
5

Прихожая Берген 5

Диван GawaiiНастоящее фото товара Диван Gawaii, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
12

Диван Gawaii

Другие товары из разделачехлы для стульев
Чехол 74 PremiumНастоящее фото товара Чехол 74 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от2 350
15

Чехол 74 Premium

Чехол 70 PremiumНастоящее фото товара Чехол 70 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
15

Чехол 70 Premium

Чехол 41, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 41, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
14

Чехол 41, журавинка

Чехол 29, журавинкаНастоящее фото товара Чехол 29, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
6

Чехол 29, журавинка

Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 01, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽
13

Декор на стул Кьявари 01

Декор на стул Кьявари 02Настоящее фото товара Декор на стул Кьявари 02, произведённого компанией ChiedoCover
от340
7

Декор на стул Кьявари 02

Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от35047
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 689 шт.