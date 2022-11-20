Стул Казбеги серый, белый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Кайзука лаванда
Стул Кайзука лаванда
Следующий Стул Казбеги пыльно-розовый
Стул Кайзука лаванда

Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина515 мм
  • Глубина555 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранникНастоящее фото товара Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
15

Стол Симбиоз №21, уличный из реек, восьмигранник

Настоящее фото товара Мегаполис М 2.0, произведённого компанией ChiedoCover
4 800
Оптовая цена
14

Мегаполис М 2.0

Настоящее фото товара Тарелка мелкая Идиллия D26.5, произведённого компанией ChiedoCover
270
Оптовая цена
6

Тарелка мелкая Идиллия D26.5

Настоящее фото товара Тарелка глубокая Идиллия D20, произведённого компанией ChiedoCover
172
Оптовая цена
12

Тарелка глубокая Идиллия D20

Настоящее фото товара Тарелка глубокая Идиллия D24, произведённого компанией ChiedoCover
222
Оптовая цена
10

Тарелка глубокая Идиллия D24

Настоящее фото товара Тарелка глубокая Кунстверк D23.5, произведённого компанией ChiedoCover
575
Оптовая цена
10

Тарелка глубокая Кунстверк D23.5

Настоящее фото товара Тарелка глубокая Кунстверк D20.8, произведённого компанией ChiedoCover
872
Оптовая цена
7

Тарелка глубокая Кунстверк D20.8

Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Казбеги белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
7

Стул Казбеги белый

Настоящее фото товара Стул Казбеги капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
12

Стул Казбеги капучино

Скамейка складная Кейт 180 белаяНастоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
5

Скамейка складная Кейт 180 белая

В наличии 100 шт.
Скамейка складная Кейт 180 коричневаяНастоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
9

Скамейка складная Кейт 180 коричневая

В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый

Настоящее фото товара Стул Борно черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
5

Стул Борно черный

Настоящее фото товара Стул Борно серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
11

Стул Борно серый

Стол складной Натали белыйНастоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
15

Стол складной Натали белый