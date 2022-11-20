Кресло пластиковое Coccolona, антрацит

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло пластиковое Coccolona, антрацит

4.4
8 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Coccolona, зеленый
Кресло пластиковое Coccolona, зеленый
Следующий Кресло пластиковое Coccolona, тортора
Кресло пластиковое Coccolona, тортора

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Ширина660 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес6,2 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

С этим товаром покупают

Стул Азия 25мм - гладкий каркасНастоящее фото товара Стул Азия 25мм - гладкий каркас, произведённого компанией ChiedoCover
1 8507
1 980 ₽Оптовая цена
14

Стул Азия 25мм - гладкий каркас

Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
220
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Стул Eames W белыйНастоящее фото товара Стул Eames W белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
6

Стул Eames W белый

Настоящее фото товара Подвесной светильник Calvin Ceiling №1, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
5

Подвесной светильник Calvin Ceiling №1

Барный стул Mint синий велюр, черная эмальНастоящее фото товара Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
13

Барный стул Mint синий велюр, черная эмаль

Настоящее фото товара Парта с перфорированным экраном К1, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
10

Парта с перфорированным экраном К1

Настоящее фото товара Парта с полочкой и перфорированным экраном К1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
15

Парта с полочкой и перфорированным экраном К1

Настоящее фото товара Парта с полочкой, углом наклона и экраном К1, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
7

Парта с полочкой, углом наклона и экраном К1

Настоящее фото товара Парта регулируемая К2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
11

Парта регулируемая К2

Настоящее фото товара Парта с полочкой К2, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
10

Парта с полочкой К2

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cokka, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cokka, лен

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cokka, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
8

Кресло пластиковое Cokka, оранжевый

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Cokka, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
12

Кресло пластиковое Cokka, антрацит

Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Colette, лен

Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Colette, тортора

Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Colette, голубой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Colette, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Colette, антрацит

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Colette, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
5

Кресло пластиковое Colette, голубой

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Colette, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Colette, лен

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Colette, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
13

Кресло пластиковое Colette, тортора