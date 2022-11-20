Характеристики товара
Описание
Ширина: 46 см
Глубина: 52 см
Высота: 81 см
Материал: бук, поликарбонат
Пластиковый стул Natural Miss B Antishock с корпусом из поликарбоната от дизайнера Luisa Battaglia.
Каркас выполнен из бука.
Данная модель подходит для использования внутри помещения.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
В упаковке 2 шт
Вес брутто 14,6 кг
Размер упаковки 540х500х470 мм; 505х485х520 мм
Основные характеристики
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияИталия