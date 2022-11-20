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Стул прозрачный Zebra Antishock - фото 1Стул прозрачный Zebra Antishock - фото 2

Стул прозрачный Zebra Antishock

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 46 см

Глубина: 52 см

Высота: 81 см

Материал: бук, поликарбонат

Пластиковый стул Natural Miss B Antishock с корпусом из поликарбоната от дизайнера Luisa Battaglia.
Каркас выполнен из бука.
Данная модель подходит для использования внутри помещения.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

В упаковке 2 шт
Вес брутто 14,6 кг
Размер упаковки 540х500х470 мм; 505х485х520 мм

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Основные характеристики

  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

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