Фотография Стул пластиковый плетеный Daytona, белый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул пластиковый плетеный Daytona, белый

4.1
Оптовая цена
от 5 390 ₽
При покупке от 10 штук.Оптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул пластиковый плетеный Daytona, белый
Стул пластиковый плетеный Daytona, белый
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Стул пластиковый плетеный Daytona, белый

4.1
5390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3,5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота810 мм

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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