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Стул Амара, белый

Артикул: CH-051-166
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота830 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

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