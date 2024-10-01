Характеристики товара
Описание
Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивость к экстремальным температурам, негорючесть. Сертификаты UNE-EN 581-1/2/3, ANSI/BIFMA X5.4, ISO 4892-2. Пожаротехнические характеристики согласно стандартам: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175, BS 5852. Ударопрочность. Материал 100% подходит для вторичной переработки.
Подходит для внутреннего и наружного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота1000 мм
- Вес8,23 кг
- Материалполипропилен, стекловолокно
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки1030 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки10.70 кг