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Стол пластиковый барный Torino - фото 1Стол пластиковый барный Torino - фото 2Стол пластиковый барный Torino - фото 3

Стол пластиковый барный Torino

Артикул: CH-067-376
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивость к экстремальным температурам, негорючесть. Сертификаты UNE-EN 581-1/2/3, ANSI/BIFMA X5.4, ISO 4892-2. Пожаротехнические характеристики согласно стандартам: UNE EN 1021, IMO A.652, UNI 9175, BS 5852. Ударопрочность. Материал 100% подходит для вторичной переработки.

Подходит для внутреннего и наружного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес8,23 кг
  • Материалполипропилен, стекловолокно
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Вес упаковки10.70 кг

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