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Стул Кайфенг красный, черный

13 оценок

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Стул Кайзука, мятный
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Стул Кайзука, мятный

Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.32

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Материалпластик
  • Цветкрасный, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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