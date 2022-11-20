Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина490 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасастекловолокно
- Цветбелый
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Столовая группа на 6 персон, красная
Чехол для стола 12
Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая
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