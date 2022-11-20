Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота765/825 мм
- Ширина650 мм
- Глубина590 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый, белый
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