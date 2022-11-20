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          Фотография Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

          4.7
          Оптовая цена
          от 18 990 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый
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          Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

          4.7
          18990 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина500 мм
          • Высота до сиденья470/550 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Ширина550 мм

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