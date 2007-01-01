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Настоящее фото товара Стул полубарный Бангор, белый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Бангор, белый/ дерево
35 оценок
8 890
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Стул полубарный Бангор, белый/ дерево - фото 1

Стул полубарный Бангор, белый/ дерево

Артикул: CH-021-400
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота875 мм
  • Материалпластик, дерево
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- В этом стуле гармонично сочетается красота и комфорт;
- Эта модель без сомнения украсит бар, ресторан, кафе, дизайн-студию, или стильную кухню;
- Каркас стула из массива бука, прочной древесины, толщиной 26 мм;
- Расстояние от пола до боковой перекладины 330 мм; до передней перекладины 300 мм;
- Сидение из полипропилена;
- Максимальная статическая нагрузка - 260 кг.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота875 мм
  • Материалпластик, дерево
  • Цветбелый, коричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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