Характеристики товара
Описание
- Эта модель без сомнения украсит бар, ресторан, кафе, дизайн-студию, или стильную кухню;
- Каркас стула из массива бука, прочной древесины, толщиной 26 мм;
- Расстояние от пола до боковой перекладины 330 мм; до передней перекладины 300 мм;
- Сидение из полипропилена;
- Максимальная статическая нагрузка - 260 кг.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Высота875 мм
- Материалпластик, дерево
- Цветбелый, коричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет