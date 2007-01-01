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Настоящее фото товара Стул полубарный Бакчар, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Бакчар, белый/ черный
38 оценок
4 990
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Стул полубарный Бакчар, белый/ черный - фото 1Стул полубарный Бакчар, белый/ черный - фото 2

Стул полубарный Бакчар, белый/ черный

Артикул: CH-021-399
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота865 мм
  • Материалметалл, пластик
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- Образец грации и красоты.
- Он добавит винтажных ноток дизайну и легкости всему интерьеру;
- Эта модель очень эффектно будет смотреться в баре, ресторане, кафе, дизайн-студии или стильной кухне в квартире или загородном доме;
- Стройный каркас стула выполнен из металла, диаметром 8 и 5 мм;
- Сидение из прочного полипропилена;
- Максимальная статическая нагрузка - 200 кг.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота865 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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