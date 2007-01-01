Характеристики товара
Описание
- Он добавит винтажных ноток дизайну и легкости всему интерьеру;
- Эта модель очень эффектно будет смотреться в баре, ресторане, кафе, дизайн-студии или стильной кухне в квартире или загородном доме;
- Стройный каркас стула выполнен из металла, диаметром 8 и 5 мм;
- Сидение из прочного полипропилена;
- Максимальная статическая нагрузка - 200 кг.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота865 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет