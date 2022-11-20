Товар в корзине. Перейти
Стул Eames DSW черный - фото 1Стул Eames DSW черный - фото 2Стул Eames DSW черный - фото 3Стул Eames DSW черный - фото 4Стул Eames DSW черный - фото 5Стул Eames DSW черный - фото 6Стул Eames DSW черный - фото 7Стул Eames DSW черный - фото 8Стул Eames DSW черный - фото 9

Стул Eames DSW черный

15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Eames DSW красный
Стул Eames DSW красный
Следующий Стул Eames DSW желтый
Стул Eames DSW красный

Характеристики товара

Описание

Знаменитый образец современного дизайна в стиле минимализм. Дизайнеры и декораторы с неизменным успехом используют стул Style DSW в гостиных, кухнях, кабинетах, детских комнатах, на террасах и в публичных помещениях. Эта простая, но тщательно продуманная модель подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек.

Благодаря сочетанию пластика с металлом и деревом изделие органично вписывается практически в любую среду, делая обстановку более естественной и «живой». Еще одно достоинство модели – удобная для обеденного стола высота, что позволяет использовать их в кафе и ресторанах.

Разрешенная нагрузка до 100 кг

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес3.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки16 кг

Похожие товары

Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
13

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
16Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
3

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
8

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БирюзовыйНастоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
13

Стул Eames Бирюзовый

В наличии 100 шт.
Стул Eames Темно-серыйНастоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
4

Стул Eames Темно-серый

В наличии 100 шт.
Стул Eames КоричневыйНастоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49045
4 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Eames Коричневый

В наличии 43 шт.
Стул Eames DSR черныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49031
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames DSR черный

В наличии 47 шт.
Стул Eames DSR желтыйНастоящее фото товара Стул Eames DSR желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
5

Стул Eames DSR желтый

Стул Eames DSR красныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Eames DSR красный

С этим товаром покупают
Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синийНастоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
35

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, кожзам синий

Настоящее фото товара Стул Kvadro белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 090
Оптовая цена
14

Стул Kvadro белый

В наличии 15 шт.
Кресло AmsterdamНастоящее фото товара Кресло Amsterdam, произведённого компанией ChiedoCover
от54 090
Оптовая цена
2

Кресло Amsterdam

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
29Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
2

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 14 шт.