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Настоящее фото товара Стул Noemi, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Noemi, бирюзовый
73 оценки
3 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Noemi, бирюзовый - фото 1Стул Noemi, бирюзовый - фото 2Стул Noemi, бирюзовый - фото 3Стул Noemi, бирюзовый - фото 4Стул Noemi, бирюзовый - фото 5

Стул Noemi, бирюзовый

Артикул: CH-029-967
73 оценки
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкий кухонный стул Noemi подойдёт тем, кто ценит комфорт во всех его проявлениях, в том числе и за обеденным столом. Удобная конструкция стула позволяет разместиться на нём и ребёнку, и взрослому. Каркас и ножки металлические черного цвета, выдерживают большую нагрузку. Наличие подпятников предохраняющих от царапания пола. Спинка даёт возможность сохранить удобное положение тела во время обеда. Сиденье и спинка обиты прочным и ярким велюром, в качестве наполнителя используется плотный и упругий поролон. Модель представлена в зелёном, оранжевом, бирюзовом, желтом, коричневом и белом вариантах.

Габариты:
- Диаметр: 46 см;
- Высота: 91 см;
- Высота сиденья: 47 см.

Размер упаковки: 46*50*79 см.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота910 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4,55 кг
  • Материал сиденьяткань, поролон
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, бирюзовый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки790 мм
  • Вес упаковки4.55 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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