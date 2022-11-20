Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Ширина580 мм
- Длина560 мм
- Вес9.6 кг
- Объем0.2 мл
- Размер упаковки1шт/1кор см
- Страна изготовленияИспания
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