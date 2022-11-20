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Кресло Леопольдо

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Ширина580 мм
  • Длина560 мм
  • Вес9.6 кг
  • Объем0.2 мл
  • Размер упаковки1шт/1кор см
  • Страна изготовленияИспания

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