Стул пластиковый Costa Bistrot, агава

14 оценок

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Стул пластиковый Costa Bistrot, агава

4.8
5 190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина540 мм
  • Ширина490 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота830 мм

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