Кресло Уни Ка

11 оценок

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Кресло Уни Ка

4.3
12 090 ₽
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Предыдущий товар в категории Кресло Уни
Кресло Уни
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Кресло Уни Ка 2

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик

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