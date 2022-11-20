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Стул Eames DSW маджента

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Характеристики товара

Описание

Основание стула выполнено из стали в сочетании с массивом бука. Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают Вам комфорт за счет снижения нагрузки на спину и бедра. Стул DSW отлично подходит по высоте к обеденному столу, не имеет подлокотников, ножки стула устойчивы и не деформируют пол, стулья долговечны в использовании.

Максимальная нагрузка до 100 кг

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Высота815 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес3.4 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Вес упаковки16 кг

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