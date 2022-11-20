Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина425 мм
- Глубина500 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья425 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья425 мм
- Высота спинки410 мм
- Вес4.35 кг
- Материалпластик
- Цветсиний
- Страна изготовленияРоссия
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