Характеристики товара
Описание
Основание стула выполнено из стали в сочетании с массивом бука. Глубокий «карман» сиденья и плавно изогнутая спинка стула обеспечивают Вам комфорт за счет снижения нагрузки на спину и бедра. Стул DSW отлично подходит по высоте к обеденному столу, не имеет подлокотников, ножки стула устойчивы и не деформируют пол, стулья долговечны в использовании.
Максимальная нагрузка до 100 кг
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52*46*48
Вес брутто: 16 кг
Объем: 0,116
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Высота440 мм
- Глубина530 мм
- Вес3.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяпластик
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки460 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Вес упаковки16 кг