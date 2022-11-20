Стул Кавалла голубой, белый

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Стул Кавалла желтый, черный

Характеристики товара

Описание

Вид упаковки: картон, полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 4.30
Объем упаковки, м3: 0.536

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Основные характеристики

  • Высота825 мм
  • Ширина525 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4 кг
  • Материалпластик
  • Цветголубой, белый
  • Страна изготовленияРоссия

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