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Стол пластиковый обеденный Roma - фото 1Стол пластиковый обеденный Roma - фото 2

Стол пластиковый обеденный Roma

Артикул: CH-052-758
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного пластика;
стол имеет отверстие для зонта Ø35 мм, благодаря этому можно наслаждаться отдыхом или поглощением пищи даже в летний зной или во время дождя;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
нескользящие ножки;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;


Количество в упаковке: 1

Объем упаковки: 0,118 м3

Размер упаковки: 1400х800х720 мм

Вес брутто: 14,5 кг

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Основные характеристики

  • Длина1400 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота720 мм
  • Вес12,5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

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