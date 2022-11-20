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Круглое зеркало в бронзовой раме - фото 1

Круглое зеркало в бронзовой раме

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина820 мм
  • Глубина25 мм
  • Вес8.4 кг

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