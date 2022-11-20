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Зеркало в раме Вальтер, серебряный - фото 1

Зеркало в раме Вальтер, серебряный

Артикул: CH-048-793
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина60 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Диаметр зеркала360 мм
  • Материалдерево, стекло, пенополиуретан
  • Цветсеребряный

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