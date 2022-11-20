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Зеркало Портердейл Black - фото 1Зеркало Портердейл Black - фото 2

Зеркало Портердейл Black

Артикул: CH-048-814
31 оценка
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина70 мм
  • Диаметр610 мм
  • Диаметр зеркала385 мм
  • Материалметалл, дерево, стекло
  • Цветчерный, золотой

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