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Зеркало в раме "Льюис"

Артикул: CH-048-779
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота1020 мм
  • МатериалМДФ, стекло
  • Цветшампань

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