Характеристики товара
Описание
131 х 81 х H70, высота от пола до сидения (без подушки) 39 см, подушка на сидение 9 см
каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 220
ВЕС НЕТТО: 16 кг
131 х 81 х H70, высота от пола до сидения (без подушки) 39 см, подушка на сидение 9 см
каркас: алюминий, в комплекте подушки
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (кг): 220
ВЕС НЕТТО: 16 кг
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